Gårdbrand afslørede skunklaboratorie på Lolland

Muligvis kan fifleri med elinstallation være årsag til brand på lollandsk gård.

I forbindelse med en gårdbrand i Harpelunde på Lolland tirsdag morgen har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi opdaget et såkaldt skunklaboratorie.

Laboratoriet var indrettet i en lade på den trelængede gård på Harpelundevej mellem Sandby og Skovbølle på den nordvestlige del af øen.

Det fortæller vagtchef Ole Hald fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Vi har før set, at noget af det elarbejde, som bliver udført i forbindelse med et sådant laboratorie, ikke er helt efter bogen. Vi har derfor sendt en sagkyndig til stedet for at fastslå, om det kan være årsagen til branden, siger han.

Skunk er en form for marihuana med et særligt højt indhold af det virksomme stof tetrahydrocannabinol, også kaldet THC.

Det høje THC-indhold opnås ved en forædling af planterne under dyrkningen, og det kræver et gartneri med kraftige varmelamper, som skal belyse planterne.

- Sådan nogle varmelamper trækker nogle watt, og derfor ser man tit i skunklaboratorier, at ellen bliver trukket uden om elmåleren, så man ikke skal betale for strømmen, fortæller Ole Hald.

Branden blev anmeldt tirsdag morgen klokken 05.35. Ifølge Ole Hald er den længe, hvor skunklaboratoriet befandt sig, stærkt medtaget.

En person er anholdt. Ifølge Ole Hald er han ikke mistænkt for at have noget med branden at gøre, men for at have en forbindelse til skunklaboratoriet.

/ritzau/