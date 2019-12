Garder dræbte rival med våben stjålet fra kaserne

Et drab i marts sidste år har fået Forsvaret til at ændre sikkerhedsprocedurer for adgang til våben.

En tidlig morgen i marts dræbte en 43-årig livgarder sin rival, den 47-årige Thomas Juhl, med tre skud på Stengårds Allé i Lyngby.

Onsdag kommer sagen for Retten i Glostrup. Her ventes den 43-årige at tilstå.

Anklagemyndigheden har fremsendt en retsmødebegæring til retten. En retsmødebegæring bruges i stedet for et anklageskrift i sager, hvor den anklagede erkender sig skyldig.

Pistolen, en 9-millimeter Neuhausen, stjal den 43-årige mand ifølge sigtelsen aftenen før drabet fra sin arbejdsplads, Høvelte Kaserne i Birkerød. Kasernen huser Den Kongelige Livgarde.

Her havde han som betroet medarbejder særlig adgang til våben, og sagen var den direkte anledning til, at Forsvaret ændrede sine procedurer for opbevaring og udlevering af våben.

I våbenkamre på landets kaserner opbevares geværer uden bundstykker, og pistoler bliver opbevaret uden pibe. Uden bundstykker eller piber kan våbnene ikke skyde, og de bliver opbevaret i en særskilt boks.

Tidligere havde en betroet medarbejder med højere sikkerhedsgodkendelse adgang til både våben og våbendele og kunne derfor udlevere - eller, som det skete i marts, stjæle - funktionsdygtige våben.

Men drabssagen fik Forsvaret til at ændre reglerne, så den samme betroede medarbejder kun kan have adgang til enten geværer og pistoler eller bundstykker og piber.

Nu skal der altså to betroede medarbejdere til at udlevere et funktionsdygtigt våben.

Allerede kort efter drabet den 22. marts blev den 43-årige livgarder anholdt. Dengang oplyste politiet, at motivet efter alt at dømme var jalousi.

I sommer fortalte Berlingske, at den dræbte dannede par med livgarderens ekskæreste. Hun har fortalt, at hun forud for drabet flere gange underrettede Livgarden om, at hun var bekymret for den 43-årige.

Efter en udsendelse til Afghanistan havde han nemlig udvist alvorlige tegn på psykiske problemer.

/ritzau/