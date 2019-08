Glæde i politiet efter 5300 fartsager mod bilister

Betjente tog opstilling ved skoler og andre steder sidste uge, fortæller Rigspolitiet.

Politiet har afsløret færre fartsyndere i sidste uges kontrol end i en tilsvarende uge sidste år.

Det oplyser politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter. 5300 blev taget i år, mens det var cirka 8000 i en lignende uge i august i 2018.

- Jeg glæder mig over det, siger Christian Berthelsen til Ritzau.

Der kan være flere mulige forklaringer på dykket, men det er vanskeligt at udpege én frem for andre, mener han.

De to uger er sammenlignelige, fordi kontrollerne blev sat i værk i forbindelse med skolestart begge år. Desuden var der samme intensitet i kontrollen, fortæller Christian Berthelsen.

Måske har dette års kampagne om fart ved skoler gjort større indtryk end sidst, lyder en af spekulationerne i Rigspolitiet.

I en pressemeddelelse understreger politiet, at fart har betydning for ulykker og for de skader, der sker. I cirka halvdelen af alle dødsulykker eller ulykker med svært tilskadekomne med personbiler kørte føreren for hurtigt, har det ifølge politiet vist sig.

- Der er stadig for mange bilister, der kører for hurtig, og dermed udsætter sig selv og andre for fare, siger Christian Berthelsen i pressemeddelelsen.

/ritzau/