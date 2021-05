Gratis middag koster soldat ti dages betinget fængsel

En 57-årig ansat ved Forsvaret får betinget dom for en forretningsmiddag med våbenproducent på fin restaurant.

Det koster en ansat i Forsvaret ti dages betinget fængsel og 2500 kroner, at han for ti år siden mødtes til en middag på restauranten Kong Hans Kælder.

Med til bords var en repræsentant for en våbenproducent, og derfor blev soldaten tiltalt for bestikkelse. Torsdag har Københavns Byret afgjort sagen.

Det var i sensommeren 2011, at manden som indkøber i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse mødtes til forhandlinger med en repræsentant for våbenproducenten Expal.

På dagsordenen var den ammunition, som Expal leverede.

Våbenproducenten inviterede til middagen på den eksklusive restaurant i det indre København. Ifølge anklagemyndigheden kostede middagen 2500 kroner.

Da der er tale om en offentligt ansat, er der skrappe regler for, hvad man må modtage. Derfor gik anklagemyndigheden efter en fængselsstraf til manden, mens hans forsvarer, Torben Koch, påstod frifindelse.

Intet tyder på, at Expal fik noget ud af at give den dyre middag til den ansatte i Forsvarsministeriet.

- Det handler om, at han har modtaget middagen, og at der er risiko for, at firmaet kan have fået fordel af det. Det indgår ikke i sagen, om firmaet rent faktisk har fået fordel af at give middagen, sagde militær anklager Christina Barnow forud for retssagen.

Modsat har advokat Torben Koch kaldt sagen "fuldstændig grotesk".

/ritzau/