Grisebil med 200 dyr væltet - flere grise er døde

Da en lastbil læsset med grise tidligt fredag forlod en ejendom ved Hee, væltede den.

En transport med 200 svin er fredag morgen væltet på Hovrevej nær Hee ved Ringkøbing, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

- Der er flere grise, der er døde, men vi har endnu ikke overblik over, hvor mange det er, fortæller vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Anmeldelsen om den væltede bil løb ind klokken 04.35. Herefter rykkede politi og redningsmandskab ud til stedet.

Simon Skelkjær fortæller, at politiet er på stedet for at håndtere færdslen, mens brandvæsnet står for oprydningen, og dyrlæger tager sig af grisene.

Årsagen til ulykken var fredag morgen ukendt. Men ifølge vagtchefen væltede bilen i forbindelse med, at den kørte ud fra en ejendom.

/ritzau/