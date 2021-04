Grov vold mod politiet kan koste familier deres bolig

Hvis tre mænd dømmes for stenkast mod politiet under demonstration, bliver de smidt ud af boligselskab.

Stenkast og overfald på flere politibetjente under en demonstration mod partiet Stram Kurs i Korsør den 16 maj 2020, skal ifølge anklagemyndigheden være begået af tre mænd.

Alle tre mænd bor i den almene boligforening BoligKorsør på Motalavej. De risikerer at blive smidt ud af deres bolig, hvis de dømmes i sagen, som begynder tirsdag ved Retten i Næstved.

De tre mænd er 23, 25 og 29 år gamle.

Det er muligt for boligselskaber at opsige familiers lejemål, hvis en i husstanden bliver dømt for grov kriminalitet begået i boligområdet.

Formand for BoligKorsør Ebbe Jens Ahlgren oplyser, at de tre mænd vil blive smidt ud, hvis de dømmes for overfaldet og optøjerne.

Hvis mændene har familier, som de deler boligen med, vil de også blive smidt ud.

Det er blevet lettere for boligselskaber at opsige lejemål efter en højesteretsdom fra 2018.

Her blev det afgjort, at det var i orden, da Fyns Almennyttige Boligselskab i 2015 opsagde en families lejemål på grund af grov kriminalitet begået af en søn.

Sagen blev betragtet som principiel da forbrydelsen ikke foregik i boligforeningens område.

Tidligere skulle kriminaliteten være begået i boligforeningen eller i nærområdet.

Men i sagen, som Højesteret behandlede, foregik forbrydelsen 500 meter fra boligforeningen. Da begge foreninger lå i Vollsmose, vurderede Højesteret dog, at det var det samme område.

Ebbe Jens Ahlgren mener dog, at det er et problem, at man først kan smide folk ud, efter at landsretten har talt, hvis de dømte anker en dom fra byretten.

- Vi har sager, hvor der går fem år, fra vi opsiger et lejemål, til vi får folk ud af boligerne, siger han.

Derfor har han foreslået, at man i loven gør det muligt for boligforeningerne at smide beboere, som er dømt for grov kriminalitet, ud allerede efter dommen i byretten.

Forud for retssagen nægter de tre mænd sig skyldige, oplyser deres forsvarere David Francis Lublin og Martin Andersen.

Der er afsat i alt tre dage til sagen, og der ventes dom den 20. april.

/ritzau/