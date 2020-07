Gymnasieelev tilbød kvinde lift efter voldtægt - og voldtog hende

Tre gymnasieelever er fredag ved Retten i Lyngby dømt for at have voldtaget en kvinde i Nordjylland.

En ung kvinde blev en aften i marts i år udsat for flere voldtægter, mens hun var så fuld, at hun ikke var i stand til at modsætte sig overgrebene.

Det var tre mænd på henholdsvis 18, 18 og 19 år, der stod bag. Det har Retten i Lyngby fredag formiddag afgjort, skriver B.T.

De straffes hver især med ubetinget fængsel i et år og ni måneder.

To af mændene er kendt skyldige i at voldtage kvinden på et kollegieværelse i Nordsjælland. Den tredje voldtog hende få timer senere på en anden adresse.

Videoer, der var blevet delt i en vennegruppe på Snapchat, har været centrale beviser under sagen, skriver mediet.

/ritzau/