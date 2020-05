Hærchef har været hjemsendt i halvandet år

* 24. oktober 2018: Hans-Christian Mathiesen fritages for tjeneste og hjemsendes med løn.

Det sker, efter at mediet Olfi på baggrund af anonyme kilder har rejst anklager mod chefen for at favorisere sin kæreste, der arbejder i Forsvaret.

* Sagen får Forsvarsministeriets Auditørkorps til at indlede efterforskning.

* 31. januar 2019: Hans-Christian Mathiesen bliver sigtet for stillingsmisbrug, grov pligtforsømmelse og videregivelse af fortrolige oplysninger.

* 23. august 2019: Forsvarsministeriet meddeler, at Michael Lollesgaard per 1. september erstatter Hans-Christian Mathiesen på posten som chef for Hærkommandoen.

* 11. december 2019: Auditørkorpset rejser tiltale mod Hans-Christian Mathiesen for fem forhold vedrørende misbrug af stilling, grov pligtforsømmelse og uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger.

* 4. maj 2020: Retten i Viborg indleder retssagen. Der er afsat fire retsdage til sagen, som ventes afsluttet 19. maj.

Kilder: Anklageskriftet, Forsvarsministeriets Auditørkorps, Olfi.dk.

/ritzau/