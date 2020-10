Hærværk mod jødisk gravplads: Tiltalte vil ikke udtale sig

To mænd, der er tiltalt for hærværk mod jødisk gravplads, nægter sig skyldige, men afviser at udtale sig.

84 gravsten på en jødisk gravplads i Randers blev sidste år overhældt med grøn maling.

Seks af dem blev væltet, og en af dem fik påklistret en jødisk davidsstjerne med teksten ”Jude”.

Samtidig blev der kastet maling mod en bygning i Randers, der er dekoreret med to davidsstjerner.

Det skete alt sammen på årsdagen for Krystalnatten i Tyskland – den dag i 1938, da tusindvis af forretninger tilhørende jøder blev smadret, og flere hundrede synagoger blev stukket i brand.

Få dage senere blev to mænd anholdt og sigtet for at stå bag hærværket. Nu sidder de på anklagebænken i Retten i Randers.

De nægter sig skyldige, har deres forsvarsadvokater meddelt ved retsmødets begyndelse.

De to tiltalte mænd, der begge bærer briller og er iført lyse skjorter, ønsker ikke at udtale sig i retten, oplyses det.

Den ene, en 39-årig mand, spiller efter politiets opfattelse en ledende rolle i Den Nordiske Modstandsbevægelse, også kaldet Nordfront.

Det er ifølge bevægelsens egen hjemmeside en ”revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation”, der mener, at en jødisk magtelite har besat store dele af verden økonomisk og militært.

Antropolog og forsker i ekstremisme Tina Wilchen Christensen, Aarhus Universitet, har over for Ritzau betegnet bevægelsen som ”rendyrket nazisme”.

Hærværket mod den jødiske gravplads blev fordømt af statsminister Mette Frederiksen (S), der på Facebook kaldte det ”et angreb mod danske jøder og alle vi andre”.

Da de to mænd blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Randers, kom det frem, at politiet blandt andet havde fundet rester af maling hos den ene af mændene.

Politiets efterforskning viste, at den 39-årige angiveligt har haft en rolle som planlægger af forskellige aktioner.

Han er således tiltalt for at have planlagt, at en regnbuefarvet bænk ved Ceres Park i Aarhus blev overmalet sidste sommer.

Bænken var af Aarhus Kommune opstillet som et statement mod homofobi.

Derudover er den 39-årige tiltalt for at have planlagt hærværk mod en bogcafé i Aarhus med rødder i det kommunistiske studentermiljø. Her blev der påklistret plakater og malet graffiti på bygningen.

Manden er også tiltalt for i syv tilfælde at have delt racistisk og antijødisk materiale på et russisk socialt medie.

Der ventes at falde dom i sagen 22. oktober.

/ritzau/