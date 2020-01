Hærværk og trusler koster ulveaktivist 40 dage bag tremmer

Bloggeren Storm Balderson idømmes 40 dages ubetinget fængsel for hærværk og trusler mod ulvedræber.

En 33-årig mand skal 40 dage bag tremmer, efter at han natten til 27. juni spraymalede byskilte og en kirke i Ulfborg med slagord.

Afgørelsen er tirsdag faldet ved Retten i Holstebro, hvor en dommer og to domsmænd har behandlet sagen mod manden med bloggernavnet Storm Balderson.

- Der er ikke noget, der taler for, at vi skulle gøre dommen betinget, siger retsformand Lillian Lund Tinggaard.

Manden skal desuden betale 28.000 kroner i erstatning for at have spraymalet byskilte og Ulfborg Kirke med ord som "Blod bliver ikke glemt".

Han satte også trækors op flere steder i byen med ordene "RIP - MT og søn".

Ordene var møntet på Mourits Troldtoft, der sidste år blev dømt for ulvedrab. RIP står for Rest in Peace og betyder hvil i fred.

Storm Balderson har erkendt, at det var ham, der udførte gerningerne.

Det gjorde han for at dreje fokus væk fra et nyt kuld ulveunger, som var kommet til verden i området omkring Ulfborg i foråret 2019.

- Jeg gjorde det for at fjerne fokus på de seks ulveunger. I min optik var de i fare, fordi de er hadet af mange danskere. Især i det område, hvor de er født, forklarede Storm Balderson i retten.

Han er fundet skyldig i 10 ud af 11 anklagepunkter, der ud over hærværk tæller trusler og overtrædelse af polititilhold.

Storm Balderson har et tilhold mod at opsøge eller kontakte Mourits Troldtoft og hans søn.

Alligevel har han omtalt de to personer med navns nævnelse på flere opslag på Facebook.

I fem ud af seks tilfælde har retten vurderet, at omtalen er en overtrædelse af polititilholdet.

Specialanklager Ulrik Panduro havde krævet Storm Balderson idømt mindst 60 dages ubetinget fængsel.

I sin procedure kaldte han bloggerens handlinger for politisk motiveret.

Efter domsafsigelsen uddyber han:

- Den sædvanlige type hærværk, vi ser, er fulderikker i byen, der smadrer skraldespande helt umotiveret. Her er der en helt anden situation.

- Det her er en politisk aktion og et slags indlæg i debatten om ulve. Han har forberedt sig nøje og planlagt sin aktion.

- Og det mener jeg i den grad er skærpende, siger Ulrik Panduro.

Storm Balderson har erkendt trusler og hærværk, men nægtet sig skyldig i overtrædelse af polititilholdet.

Han har øjeblikkeligt anket dommen til landsretten.

