Handicappet kvinde døde i badet - blev kvalt i sit eget opkast

Pædagogstuderende afviser at have forvoldt multihandicappet kvindes død under badning på bosted ved Vejle.

En 20-årig handicappet kvinde, der omkom under badning på et bosted i Vejle for snart to år siden, blev kvalt i sit eget opkast.

Det er konklusionen, som landets højeste lægefaglige instans, Retslægerådet, er nået frem til.

Det er kommet frem torsdag eftermiddag ved Retten i Kolding, hvor en 24-årig pædagogstuderende er tiltalt for uagtsomt at have forvoldt kvindens død.

Den studerende, der var i lønnet praktik, sørgede ifølge anklagen ikke for en passende vandtemperatur og lod den handicappede uden sprog være alene i badet i næsten tre kvarter.

Den multihandicappede kvinde blev fundet livløs i badet med andengradsforbrændinger på blandt andet mave, ben og arme.

Vandtemperaturen blev af en Falck-redder, der ankom til stedet for at forsøge genoplivning, målt til at være mindst 42 grader varmt.

Det var grænsen for, hvad redderens medbragte øretermometer kunne måle. Så vandet kunne i princippet godt have været endnu varmere.

Retslægerådet udelukker ikke, at kvinden kan have fået et ildebefindende i vandet som følge af høj vandtemperatur.

Et ildebefindende, der kan have fået den multihandicappede kvinde til at kaste op og efterfølgende blive kvalt.

Men rådet kan ikke afvise, at der kan have været andre tilgrundliggende årsager til dødsfaldet.

Den tiltaltes forsvarsadvokat har peget på, at den handicappede kvinde var i behandling for en urinvejsinfektion.

En bivirkning af medicinen kan netop være kvalme og opkast, påpeger Lars Dahl-Nielsen.

Forsvarsadvokaten mener, at tvivlen om, hvad der har forårsaget kvælningen, bør komme den tiltalte til gode.

Hun bør frifindes for anklagen om uagtsomt manddrab, kræver han.

Den tiltalte selv fortalte i retten, at hun havde ladet den handicappede kvinde være alene i badet i først fem-ti minutter.

Alt var normalt, da hun herefter vendte tilbage. Dernæst forlod hun igen badeværelset for at hjælpe en kollega og var væk 10-15 minutter.

Det var herefter, at hun sammen med en kollega fandt den handicappede kvinde livløs i badet.

Da var vandet ifølge den tiltaltes forklaring "lunkent".

Kollegaen har i retten bekræftet den udlægning og sagt, at hun heller ikke oplevede vandet som specielt varmt.

Hvis den tiltalte findes skyldig, vil anklageren have hende idømt en bødestraf.

Sagen fortsætter fredag, hvor der også ventes en afgørelse.

/ritzau/