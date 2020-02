Handicappet mand får medhold: Har ret til dansk pas

Tyrkisk mand mistede muligheden for at få dansk statsborgerskab, da han blev opsagt i sit fleksjob.

En handicappet mand får medhold i en sag om afslag på dansk statsborgerskab. Afslaget krænker Danmarks internationale forpligtelser.

Det har Vestre Landsret fredag afgjort.

Manden, der har tyrkisk baggrund, havde sagsøgt Udlændinge- og Integrationsministeriet i sagen. Ministeriet skal betale en godtgørelse på 10.000 kroner til ham.

Efter at have bestået en indfødsretsprøve i 2013 fik manden besked om, at han ville blive optaget på det lovforslag om indfødsret, som skulle fremsættes i Folketinget i foråret 2015.

Men lovforslaget bortfald på grund af folketingsvalget i juni 2015.

Da sagen blev taget op igen senere samme år, meddelte Udlændinge- og Integrationsministeriet, at man var blevet opmærksom på, at manden ikke længere opfyldte kravene om selvforsørgelse.

Det skyldtes, at han i mellemtiden havde mistet det fleksjob, som han havde, og var kommet på ledighedsydelse.

Dermed var han ikke længere selvforsørgende.

