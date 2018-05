Hashkøbere mødes af "We are closed" på Christiania

Pusher Street på Christiania er tirsdag spærret for offentligheden. Christiania har endnu ikke meldt noget ud.

Duften af hash hænger stadig i gaderne på Christiania, og fristaden ligner sig selv. Når man nærmer sig Pusher Street, hvor hashhandlen på Christiania primært foregår, kan man se, at det ikke er en helt almindelig tirsdag.

I stedet for boder, hvor man kan købe hash, bliver man mødt af et to meter højt sort hegn ved en af indgangene til gaden.

Foran hegnet sidder en gruppe mænd, som fortæller, at gaden er lukket.

Man kan komme ind til Pusher Street hen over en græsplæne med træer, men her er der spærret af med grønne presenninger spændt op mellem træerne.

Ved den sidste indgang til Pusher Street, som endnu ikke er blevet spærret af, står en lille kø af håbefulde købere.

En prøver at gå ind, men bliver stoppet af en vagt, som hiver fat i armen på manden og siger: "We are closed".

Et sidste blik ind i gaden viser talrige personer, som er i gang med at rydde op og arbejde med træ, inden en sort presenning bliver trukket ned over hegnet og dermed mørklægger gaden for udefrakommende.

Christiania har ikke meldt noget ud offentligt, men ifølge to christianitter, som Ritzau har talt med, skyldes tirsdagens aktion en diskussion om, hvem der må sælge hash på gaden, og hvem der ikke må, men det er ikke bekræftet.

Derudover forlyder det, at hashhandlen er emne for et møde på Christiania senere på dagen.

Det vides ikke, hvornår mødet bliver holdt, eller hvem der deltager.

Senere blev det sorte hegn ved indgangene til Pusher Street udstyret med et skilt, hvor der står: "Pusher Street er lukket de næste par dage. Vi åbner igen til en mere hyggelig gade".

Ritzau har forgæves forsøgt at få en udtalelse fra Christianias pressegruppe.

Ifølge Politiken vil Christiania senere forklare og udtale sig om aktionen.

/ritzau/