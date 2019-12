Havarikommission anbefaler at undersøge lyspaneler efter ulykke

Mange lyspaneler faldt ned i Storebælt-ulykke. Der er ikke oplysninger om, hvorvidt nogen fik skader af det.

Da et DSB-tog 2. januar var involveret i en ulykke på Storebælt, faldt mange lyspaneler i lyntoget ned.

Det fremgår af Havarikommissionens endelige rapport, der onsdag er blevet offentliggjort om ulykken, der kostede otte passagerer livet og kvæstede yderligere 18.

Af rapporten fremgår det, at på trods af at "decelerationen" - opbremsningen - var forholdsvis begrænset, så faldt mange lyspaneler ud fra deres befæstelse på undersiden af bagagehylderne i toget.

- Disse lyspaneler har skarpe hjørner og kanter, som ville kunne påføre skader på personer, står der i rapporten.

Der er dog ikke oplysninger om, hvorvidt passagerer i toget fik skader af det.

Men Havarikommissionen anbefaler, at det sikres, at DSB undersøger muligheden for at sætte lyspanelerne bedre fast i toget.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra DSB.

Ulykken skete, da en sættevognstrailer blæste af et godstog fra DB Cargo og ramte lyntoget.

Havarikommissionen anser manglende låsning for at være årsag til, at traileren kunne blæse af og ramme toget.

/ritzau/