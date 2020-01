Helikopter henter mand efter arbejdsulykke på landbrug

En mand er alvorligt kvæstet efter at være blevet ramt af en slynge, der bruges til at opsamle roer.

Ved middagstid onsdag blev redningsmandskab og en helikopter sendt ud til et landbrug i Storvorde i Nordjylland.

Her var en mand kommet til skade, da han blev ramt af et redskab - en slynge - der bruges til at samle roer op.

Det skriver TV2 og Ekstra Bladet.

Manden er alvorligt kvæstet og er bragt til Aalborg Universitetshospital med helikopter, oplyser Nordjyllands Politi til de to medier.

Ulykken skete, mens manden var på arbejde, hvorfor Arbejdstilsynet nu skal undersøge de nærmere omstændigheder omkring ulykken.

Ifølge TV2 skete ulykken hos virksomheden Limfjords Danske Rodfrugter.

/ritzau/