Helle Thorning-Schmidt kritiserer politiet i Tibetsagen

Dalai Lama bad ikke om møde, forklarer eks-statsminister om besøg i 2015.

Politiets fremfærd mod tibetaktivister og andre under et kinesisk statsbesøg var over stregen, mener den daværende statsminister.

Helle Thorning-Schmidt udspørges om besøget i 2012 fredag i Tibetkommissionen, som også stiller spørgsmål om den åndelige leder Dalai Lama.

- Jeg synes, der var gået hårdt til demonstranterne, siger den tidligere socialdemokratiske regeringschef.

- Og jeg kunne se, at der var debat om det i medierne og i Folketinget, tilføjer hun.

Udspørgeren vil vide, om hun på nogen måde tog affære - for eksempel ved at bede om en redegørelse fra Justitsministeriet.

- Nej, det gjorde jeg ikke. Det opfattes ikke som Statsministeriets pligt. Jeg brugte ikke så meget tid på det, for der var så mange andre ting, der foregik. Jeg kunne se, det blev en større og større sag, og at udenrigsministeren blev kaldt i samråd og stillet til ansvar for det, siger Helle Thorning-Schmidt.

Hun forklarer, at hun udmærket havde kendskab til Kinas holdning til andre landes forhold til for eksempel Dalai Lama.

I 2015 kom tibetanernes åndelige overhoved til Danmark i fem dage, og kommissionen vil høre, hvorfor Helle Thorning-Schmidt ikke mødtes med ham.

- Han spurgte ikke om et besøg. Skulle vi have opsøgt et besøg og bedt om det? Det gjorde vi ikke, siger hun.

Forinden - i slutningen af 2014 - havde den danske ambassadør i Beijing, Friis Arne Petersen, i en indberetning fortalt, at Kinas udenrigsministerium havde advaret om, at et møde alvorligt kunne skade de to landes bilaterale forhold.

Den tidligere statsminister siger, at advarslen ingen betydning fik.

- Der var ikke noget nyt i forhold til det, vi vidste, forklarer hun.

Til gengæld valgte Mette Gjerskov, der var formand for udenrigspolitisk nævn, at tage en samtale med gæsten.

Derimod valgte Helle Thorning-Schmidt at tage et møde med Dalai Lama i 2009. På det tidspunkt var hun i opposition.

Tibetkommissionen undersøger en stribe officielle kinesiske besøg. En lang række eksempler er fremlagt på, at Kina har lagt et hårdt tryk på Danmark, når det gælder "sensibiliteter".

/ritzau/