Her er dommen i sagen om hærchefen

* Hans-Christian Mathiesen blev fundet skyldig i forsøg på embedsmisbrug. Det er sket ved, at han påvirkede kriterierne for optagelse på en særligt eftertragtet lederuddannelse, som hans kæreste blev optaget på.

* Han blev også fundet skyldig i forsøg på embedsmisbrug ved at have forsøgt at få en oberst til at ansætte kæresten i en stilling som major.

* Den tidligere hærchef blev fundet skyldig i pligtforsømmelse ved at have givet sin kæreste adgang til sin tjenstlige indbakke i Forsvarets e-mailsystem.

* Han videresendte ifølge landsretten e-mails af fortrolig karakter til hende om emner, der ikke vedkom hende.

* Den 55-årige generalmajor er frifundet for anklagen om at have løjet over for forsvarschef Bjørn Bisserup.

* Landsretten finder heller ikke, at han er skyldig i pligtforsømmelse efter den militære straffelov ved at have sat sin stabshjælper og sekretær til at printe og tilskære bryllupskort.

Kilde: Vestre Landsret.

/ritzau/