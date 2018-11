Her er sigtelserne i svindelsagen

* 64-årige Britta Nielsen sigtes for databedrageri af særlig grov beskaffenhed for mindst 111 millioner kroner.

* Svindlen skal være sket over en periode fra 2002 til 2018, hvor hun ifølge politiets anklage skal have misbrugt sin stilling i Socialstyrelsen til at overføre store beløb til egne bankkonti.

* Ved grundlovsforhøret i Retten på Frederiksberg lørdag blev Britta Nielsen varetægtsfængslet frem til 4. december.

* Hendes 38-årige søn er sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed. Han mistænkes for at have modtaget mindst 3,6 millioner kroner af det svindlede beløb.

* Han blev ligeledes varetægtsfængslet frem til 4. december.

/ritzau/