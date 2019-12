Hittebørn fra Aarhus sikres ro og voksenkontakt

De to børn, der blev efterladt på gade i Aarhus, har det godt, men er påvirket af situationen, siger direktør.

De to børn, der lørdag aften blev fundet efterladt i Aarhus, har det efter omstændighederne godt, siger social- og beskæftigelsesdirektør Erik Kaastrup-Hansen fra Aarhus Kommune.

- De er selvfølgelig påvirket af situationen. De er blandt ukendte børn og skal forholde sig til voksne, der også er ukendte.

- Men efter omstændighederne har de det godt, siger direktøren om børnene, der nu er placeret på et kommunalt familiecenter.

Børnene er ifølge direktøren sunde og velsoignerede, og de udviser en normal adfærd for børn på tilsvarende alder.

- Men de er selvfølgelig påvirket af det, der er sket, siger direktøren på et pressemøde på politigården mandag eftermiddag i Aarhus.

Børnene er formentlig af afghansk afstamning, men det er endnu ikke lykkedes at kommunikere via tolk med dem.

Drengen, der vurderes at være to et halvt år, og pigen, der vurderes at være et år gammel, er i juridisk forstand hittebørn.

- Når der er tale om hittebørn, så betyder det, at der ikke er nogen forældremyndighed.

- Det betyder, at vi har ren og skær fokus på at hjælpe børnene og give børnene den omsorg, de har brug for, siger Erik Kaastrup-Hansen.

- Vi har fokus på at sikre så meget ro som muligt og så få personer omkring dem som muligt, siger han.

Politiet efterforsker sagen og har anholdt en 54-årig kvinde, der angiveligt er i familie med børnene.

Hun blev anholdt søndag aften et sted i Aarhus og fremstilles mandag eftermiddag i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Selv hvis det skulle lykkes at lokalisere forældrene, er det ifølge social- og beskæftigelsesdirektøren for tidligt at sige, om familien kan genforenes.

- Det vil bero på en helt konkret vurdering. For det afgørende er om den, der har forældremyndigheden, kan tage vare på børnenes tryghed og omsorg.

- Hvis der ikke er tale om danske statsborgere, så er det noget, vi skal vurdere i tæt dialog med Udlændingestyrelsen og det pågældende lands sociale myndigheder, siger direktøren.

Han kalder sagen helt enestående:

- Jeg har aldrig oplevet en sag af den her karakter, hvor to helt små børn bliver efterladt på gaden. Aldrig.

