Hjem for udsatte og hjemløse i flammer: Formentlig påsat

Overmarksgården i Kolding er torsdag brudt i brand. Politi og brandvæsen er på stedet.

Et hjem for socialt udsatte og hjemløse er torsdag ved middagstid brudt i brand i Kolding. Brandfolk kæmper stadig med flammerne, men politiet oplyser allerede, at branden formentlig er påsat.

- Politiet har indledt efterforskning for at klarlægge årsagen til branden og for i givet fald identificere og anholde en eventuel gerningsmand, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Hjemmet har navnet Overmarksgården og er et midlertidigt tilbud om bolig til socialt udsatte og hjemløse.

Politiet kan endnu ikke sige, hvornår branden forventes at være slukket.

Myndighederne opfordrer til, at man holder sig fra stedet og giver ro til rednings- og efterforskningsarbejdet.

Politiet kan ikke oplyse mere for nuværende. Ifølge JydskeVestkystens journalist på stedet er beboerne blevet evakueret. De står nu på fortovet med en kasse brikjuice.

/ritzau/