Hjemmehjælper sigtet for at svindle ældre for tredje gang

En hjemmeplejer anklages for at snyde sig adgang til ældres konti, som angiveligt blev brugt til dyre ferier.

To gange tidligere er en 27-årig hjemmehjælper dømt for at bedrage ældre og svage. Nu er hun under mistanke igen.

I den nye sag har kvinden ifølge sigtelsen snydt sig til omkring 338.000 kroner fra seks forskellige ofre, mens hun var ansat som hjemmehjælper i et vikarbureau.

Der er fredag i Københavns Byret berammet et retsmøde, hvor det er forventningen, at kvinden vil tilstå i hvert fald de fleste af de 72 tilfælde af såkaldt databedrageri, som hun er sigtet for.

Bedragerierne foregik ifølge sigtelsen i perioden februar 2019 til maj i år. Ofrene boede på det tidspunkt på plejehjem eller i beskyttede boliger i Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Da kvinden i 2013 blev dømt for bedrageri, blev hun samtidig frakendt retten til at arbejde som hjemmeplejer.

På trods af frakendelsen blev hun i 2020 alligevel ansat af SOS Vikar, som er et sundhedsfagligt bureau, der sender vikarer ud til det offentlige og den private pleje.

Men ifølge kvalitetsdirektør hos SOS Vikar, Lene Hansen, har de ikke haft en mulighed for at anskaffe sig den viden om den 27-årige kvindes tidligere ugerninger.

- Private institutioner har ikke adgang til den offentlige straffeattest, hvor man ellers ville kunne have set hendes frakendelse, siger hun.

På den såkaldte offentlige straffeattest fremgår en ubetinget fængselsstraf i mindst ti år. Men på den såkaldte privat straffeattest forsvinder den fem år efter løsladelse. Derfor kunne SOS Vikar ikke se det.

- Vi skal have hjælp fra politikerne, fastslår Lene Hansen.

Hun forklarer, at den måde, bureauet arbejder på, er tillidsbaseret, og derfor skal de kunne stole på de oplysninger, som de har adgang til – i dette tilfælde kvindens private straffeattest.

Den 27-årige kvinde brugte pengene på at tage en mandlig ledsager med på rejser til både Tenerife og Monaco, hævder politiet.

Der forventes at falde dom i sagen fredag.

/ritzau/