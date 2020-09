Hjemmehjælper straffes med fængsel for at svindle ældre

En 27-årig kvindelig hjemmehjælper udnyttede sin stilling til at stjæle svage menneskers kontooplysninger.

Fredag har en 27-årig kvindelig hjemmehjælper erkendt sig skyldig i bedrageri begået mod ældre og svage mennesker.

Det koster hende i Københavns Byret en straf på ti måneders fængsel.

Det er tredje gang, at hun udnytter sin stilling til at snyde sig til svage menneskers bankkonti.

- Det er et kedeligt mønster, og derfor er straffen så hård, som den er, forklarede dommer Gitte Cordes.

Straffen til hjemmehjælperen er en såkaldt tillægsstraf til en tidligere dom, som hun fik i 2019 i en lignende sag.

Fra februar 2019 til maj i år snød hjemmehjælperen sig adgang til ofrenes bankkonti blot for at bruge deres penge på dyre udlandsrejser og møbler til sig selv.

Bedrageriet gik ud over fem personer i Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Kvinden erkendte at have brugt pengene på flere hjemmesider. Heriblandt Gucci, Magasin og Sunweb.

Hun blev i 2013 første gang frakendt retten til at arbejde i ældreplejen. Det samme skete i december 2019.

- Arbejdede du som hjemmehjælper, vel vidende at du har været frakendt retten til at arbejde med pleje af ældre?, spurgte anklager Konrad Frank Joe den tiltalte.

- Ja, lød det kortfattet fra hjemmehjælperen.

På trods af frakendelsen lykkedes hun med at blive ansat som hjemmehjælper hos vikarbureauet SOS Vikar i 2020.

Det viste sig, at bureauet ikke fik muligheden for at finde frem til kvindens frakendelse, fordi 2013-dommen kun var at finde på straffeattesten i fem år.

Og sagen med dommen fra 2019 var på ansættelsestidspunktet ikke endeligt afsluttet, fordi den var anket, så derfor kunne bureauet heller ikke få adgang til den.

Vikarbureauet har efterspurgt politisk hjælp, så man undgår en sådan sag i fremtiden. Den hjælp arbejder Socialdemokratiet på at give virksomheder, der kunne komme til at stå i samme situation.

Kvinden fortalte dommeren i retten, at hun fortrød sine handlinger, og at hun bare gerne ville starte på en frisk.

- Jeg håber, at du vil rette op, men du skal straffes for det, du har begået, sagde dommer Gitte Cordes.

Anklager Konrad Frank Joe var tilfreds med den endelige dom.

- Anklagemyndigheden gik efter ti måneder, og det fik vi, sagde han.

/ritzau/