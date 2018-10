Hjemmerøveri i Horsens kostede 93-årig kvinde livet

Vestre Landsret stadfæster straf på otte års fængsel til to mænd, der udsatte kvinde for vold under røveri.

Et røveri, som endte med at koste en 93-årig kvinde livet, har ført til, at to mænd hver er blevet idømt fængsel i otte år.

Et nævningeting i Vestre Landsret har tirsdag stadfæstet den dom, som Retten i Horsens afsagde i foråret, oplyser Statsadvokaten i Viborg.

Poul Rasmussen på 54 år og Thomas Oddershede Jeppesen på 35 brød i maj 2017 ind i en mørklagt villa på Vibevej i Horsens.

Ud over at stjæle udsatte de også beboeren, Helga Dyhr, for vold. Mændene efterlod hende liggende hjælpeløs på gulvet. Godt en måned senere afgik hun ved døden.

Mændene forsvandt med blandt andet sølvtøj, smykker og to lysestager. Nogle af tyvekosterne forsøgte de senere at sælge til en antikvitetshandler i byen. Hendes oplysninger indgik i politiets efterforskning af sagen.

Da sagen blev behandlet ved byretten, havde de to tiltalte forskellige forklaringer om, hvad der var sket.

Jeppesen sagde, at der var Rasmussen, som havde udøvet volden. Rasmussen sagde derimod, at han ikke havde lagt hånd på kvinden.

Landsretten oplyser, at man i lighed med byretten er nået frem til, at der var tale om et indbrud, som udviklede sig til et hjemmerøveri.

