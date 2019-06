Hjemmeside med ulovlige kopier af danske nyheder blokeres

Udbydere skal lukke ned for adgang til internettjeneste, som krænker danske mediers rettigheder og forretning.

For første gang i dansk retshistorie er adgangen til en hjemmeside, som ulovligt har kopieret artikler fra en række danske medier, blevet forbudt.

Det betyder helt konkret, at danske internetudbydere af Retten på Frederiksberg er blevet påbudt at blokere tjenesten for deres brugere, fordi ophavsretten bliver brudt.

Rettens afgørelse blev truffet mandag.

Maria Fredenslund har ført sagen i retten. Hun er direktør for RettighedsAlliancen, der som interesseorganisation repræsenterer mere end 100.000 danske rettighedshavere fra film-, musik-, tekst- og billedbranchen.

- Det er et kæmpe stort skridt. Det er en milepæl i at håndhæve ophavsretten på internettet. Vi har nu rettens ord for, at der er tale om en ulovlig tjeneste, som snylter på det indhold, danske mediehuse og aviser har lavet, siger hun.

Hjemmesiden, der er registreret i Panama, har brudt de danske mediers ophavsret ved at kopiere netnyheder fra blandt andet B.T., Politiken, Jyllands-Posten, Nordjyske og Ekstra Bladet.

Derudover har hjemmesiden tjent penge på de ulovligt kopierede nyheder ved hjælp af annoncer. De penge har danske nyhedsmedier dermed ikke set skyggen af.

- Artiklerne ligger i stort omfang allerede lovligt og gratis tilgængeligt hos medierne, siger Maria Fredenslund og fortsætter:

- Det er en del af deres forretningsmodel. Typisk vil man ved gratis indhold tjene penge gennem for eksempel annonceindtægter. Det går man jo glip af, når en tjeneste som denne trækker brugerne væk fra mediernes sider.

Hun slår samtidig fast, at blokering er en af de eneste måder at få bugt med krænkelser af denne type på internettet.

- Som udgangspunkt kan man ikke komme efter bagmændene til en server i Panama, og derfor er blokeringsværktøjet helt afgørende vigtigt. Det er faktisk det eneste effektive redskab, vi har til at stoppe denne type organiserede kriminalitet, siger hun.

Sagen blev ført mod TDC. En aftale mellem de danske medieudbydere betyder dog, at alle vil rette sig efter afgørelsen.

Udbyderne har syv dage til at få sat blokeringen op.

