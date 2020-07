Hjemvendt syrienkriger sigtes for landsforræderi

Hjemvendt syrienkriger, der hidtil har været sigtet for terrortrusler, er nu også sigtet for landsforræderi.

Som den første i mere end 70 år er en hjemvendt syrienkriger blevet sigtet for landsforræderi.

Det skriver Berlingske.

Tilbage i 2013 rejste den i dag 29-årige Ahmad Salem El-Haj, til Syrien, hvor han blandt andet sammen med tre andre mænd skød til måls mod billeder af politikerne Naser Khader og Anders Fogh Rasmussen, bladtegner Kurt Westergaard samt debattørerne Lars Hedegaard og Ahmed Akkari.

Det blev optaget på video og delt på internettet.

I 2017 blev El-Haj såret i et bombeangreb, og han blev efterfølgende sammen med sin kone og parrets to børn smuglet ind i Tyrkiet, hvor han i december samme år blev anholdt.

Knap to år senere blev han udleveret til Danmark - en udlevering han selv ønskede af helbredsgrunde. I november sidste år blev El-Haj, der sad i kørestol, fremstillet i grundlovsforhør i København og varetægtsfængslet.

I grundlovsforhøret var han sigtet for at have truet med terror, offentligt at have tilskyndet til forbrydelser og for at have opholdt sig i et "forbudt" område i Syrien.

- Overtrædelser, som efter praksis kan give straffe i omegnen af fængsel i op til fire år, som professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard dengang ifølge Berlingske vurderede.

Men ved et retsmøde i Københavns Byret den 22. juni blev grundlaget for at varetægtsfængsle ham udvidet til at omfatte landsforræderi efter straffelovens paragraf 101a stk. 1.

Det fremgår af byrettens kendelse, som Berlingske har fået aktindsigt i.

Paragraffen er forholdsvis ny. Den trådte i kraft 31. december 2015 for at ramme syrienkrigere. Den gamle paragraf om landsforræderi kunne ikke bruges, hvor modstanderen i den pågældende krig ikke var en stat.

Anklager om landsforræderi er ifølge Jørn Vestergaard ikke set i Danmark siden retsopgøret med de danskere, som gik i nazistisk krigstjeneste under Anden Verdenskrig, skriver Berlingske.

Da der ikke er nogen retspraksis på området, er det på forhånd umuligt at sige noget om, hvilken straf El-Haj risikerer, hvis han ender med at blive tiltalt og dømt for landsforræderi.

Men paragraf 101a stk. 1 har en strafferamme på op til ti års fængsel eller under særligt skærpende omstændigheder fængsel på livstid.

Han nægter sig skyldig i alle sigtelser.

Hverken hans forsvarer, Michael Juul Eriksen, eller senioranklager Marie Petersen fra Københavns Politi vil over for Berlingske kommentere sagen.

/ritzau/