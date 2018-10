Højesteret: Berøring af steddatter skal straffes med fængsel

Højesteret er gået imod både by- og landsret i en sag, hvor en mand nu er blevet idømt fire måneders fængsel.

I en principiel sag har Højesteret kigget på, om man skal dømmes efter blufærdighedskrænkelse eller anden kønslig omgang end sex, når man er kendt skyldig i at have befølt en mindreårig.

I dommen, der er blevet afsagt mandag, har landets øverste retsinstans sagt, at der var tale om anden kønslig omgang end samleje, da en mand to gange rørte ved sin 12-årige steddatters kønsdele under undertøjet.

Dermed går Højesteret imod både by- og landsret, der begge mente, at der var tale om blufærdighedskrænkelse og ikke anden kønslig omgang end samleje.

Manden idømmes fire måneders ubetinget fængsel, oplyser Højesteret på sin hjemmeside.

I de to første afgørelser blev han idømt 30 dages betinget fængsel.

- Højesteret udtalte, at udgangspunktet i sager om anden kønslig omgængelse end samleje med børn under 15 år er ubetinget fængsel. Højesteret fandt ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt, lyder det i afgørelsen.

/ritzau/