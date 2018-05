Højesteret giver eksbokser forvaring for voldtægter

Tre retsinstanser er enige om, at Lars Lund Jensen er så farlig, at han skal spærres inde på ubestemt tid.

Gennem de seneste 30 år er en tidligere professionel bokser igen og igen blevet straffet i sager om vold og voldtægter mod kvinder.

Blandt andet derfor har Højesteret tirsdag valgt at idømme den 55-årige Lars Lund Jensen forvaring.

Det betyder, at manden menes at være så farlig, at indespærring på ubestemt tid er påkrævet for at undgå ny kriminalitet.

Højesterets afgørelse om forvaring er en gentagelse af de domme, som først by- og siden landsret tidligere har afsagt i sagen.

Den tidligere boksers seneste forbrydelse, der nu udløser forvaring, gik ud over en kvinde, som han i en periode havde boet hos.

En aften overfaldt han kvinden og slog og sparkede hende. Ved to andre hændelser blev hun voldtaget.

Efter at forholdet sluttede, blev Lars Lund Jensen ved med at chikanere kvinden. Han begik indbrud i hendes hus og sendte trusler til hende.

På den måde føjede han endnu et kapitel til en grim historik om mishandling af kvinder. Bag sig har Lund Jensen flere andre domme for voldtægt og vold mod tidligere samlevere og kærester.

Også i 2012 forsøgte anklagemyndigheden at få Lars Lund Jensen dømt til forvaring. Den sag handlede også om vold mod en kvinde.

Men det afviste Retten i Horsens. Han fik i stedet to år og seks måneders fængsel. I den sag udsatte han blandt andet en kvinde for vold, mens hun var lænket til vandtilførslen til et toilet.

Som begrundelse for forvaringsdommen peger de fem dommere i Højesteret blandt andet på en retspsykiatrisk erklæring.

Heri konstaterer psykiaterne, at eksbokseren med stor sandsynlighed er seksuelt afvigende med et behov for at dominere kvinder og for at afreagere på "indre spændingstilstande" gennem voldtægt.

- Retslægerådet har udtalt, (...) at anvendelse af forvaring i stedet for fængsel er påkrævet for at forebygge denne fare, konstaterer Højesteret og stadfæster herefter landsrettens afgørelse.

Sammen med fængsel på livstid er forvaring den eneste mulighed for, at ikke-sindssyge kriminelle kan spærres inde på ubestemt tid.

Den seneste opgørelse over forvaringsdømte viser, at de gennemsnitligt sidder 14 år og syv måneder. Ligesom livstidsdomme kan afsoningstiden dog variere betragteligt.

Lars Lund Jensen blev europamester i sin vægtklasse som professionel bokser tilbage i 1988.

