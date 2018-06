Højesteretsdom kan sætte skub i sag mod Rønn Hornbech

Højesteret afviste onsdag erstatningskrav fra tidligere statsløse. Der er dog stadig en sag mod eksminister.

Højesteret afviste onsdag 17 tidligere statsløses erstatningskrav i en sag mod Udlændinge- og Integrationsministeriet for nej til dansk pas.

Striden om de palæstinensiske statsløses ret til godtgørelse slutter dog ikke her.

I Østre Landsret verserer en sag, som de tidligere statsløse har anlagt for at holde den tidligere integrationsminister fra Venstre Birthe Rønn Hornbechs ansvarlig.

I hendes tid som minister fik de ikke deres ansøgninger om dansk statsborgerskab behandlet. Det var ulovligt, fordi det var i strid med Danmarks internationale forpligtelser, siger de og kræver derfor erstatning.

Sagen mod Birthe Rønn Hornbech har ind til videre afventet Højesteret, men nu kan der komme gang i sagen igen, fortæller advokat Christian Harlang, der repræsenterer de tidligere statsløse.

- Hun var den øverst ansvarlige i ministeriet som minister. Det er jo kommet frem i undersøgelseskommissionen, at hun i hvert fald i to år vidste, at der blev administreret ulovligt, så de unge ikke kunne få deres statsborgerskab.

- Uanset afgørelsen i dag, er det klart, at hun som øverste embedsperson har et ansvar. Det skal landsretten tage stilling til, siger han.

I sagen mod ministeriet afviste Højesteret onsdag, at de statsløse havde krav på yderligere kompensation. Derfor får kun seks en godtgørelse på 10.000 kroner, som ministeriet i forvejen har anerkendt, at de skulle have.

Christian Harlang har tidligere tilbudt, at sagen mod den tidligere integrationsminister, droppes, hvis hun bare sig undskyld og giver et symbolsk beløb. Og det tilbud står ved magt.

- Det er stadig en mulighed. Det vil være passende med en undskyldning, og at vi kunne få løst det på den måde for hendes vedkommende, siger Harlang.

Den usædvanlige situation, hvor sagerne mod ministeriet og den tidligere minister har været adskilt, opstod, efter at der i 2016 kom en kløft mellem ministeriet og den forhenværende minister.

De er uenige om, hvorvidt Østre Landsret blot kan læne sig op ad konklusionerne i beretningen fra en kommission, der af regeringen blev sat til at undersøge krænkelsen af konventionerne.

I august 2015 slog kommissionen fast, at Danmark gennem 19 år havde administreret i strid med internationale konventioner ved ikke at efterleve statsløses ret til lettere at få dansk statsborgerskab.

Det var et foreløbigt punktum i sagen, der allerede i foråret 2011 førte til, at Birthe Rønn Hornbech blev fyret som minister.

Birthe Rønn Hornbech afviser onsdag at give kommentarer til højesteretsdommen eller sagen mod hende i Østre Landsret.

Højesteretssagen mod ministeriet behøver heller ikke være slut her. Christian Harlang vil have sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Det er dog oftest en langvarig proces.

/ritzau/