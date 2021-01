Højesteret giver mor ret til samvær med datter

Langvarigt opgør om et barns behov har fået sin endelige afgørelse i retssystemet.

Højesteret giver en mor ret til at have samvær med sin datter på ni år. Det vil være bedst for barnet, at hun har samvær med moren, hedder det i en dom tirsdag.

Tidligere bestemte Østre Landsret, at der ikke skulle være kontakt.

Barnet bor hos faren, der har fuld forældremyndighed. I perioder har der været dårlig kontakt mellem mor og datter. Årsagen er blandt andet, at moren, der er udenlandsk statsborger, fik afslag på opholdstilladelse i Danmark.

Parforholdet mellem forældrene gik i stykker, da datteren var ganske lille, og moren tog barnet med til udlandet, hvilket udløste en dom for børnebortførelse.

Sagen kan have vidtrækkende betydning, har den tidligere formand for Børnerådet, Per Schultz Jørgensen, vurderet.

/ritzau/