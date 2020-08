Højesteret lader kvinde slippe billigere for bandevåben

59-årig kvinde får gjort størstedelen af sin straf betinget på grund af hendes fysiske og psykiske helbred.

59-årig kvinde straffes med to år og tre måneders fængsel for at opbevare et våben med banderelation.

Et år og ni måneder af fængselsstraffen har Højesteret dog valgt at gøre betinget.

Det fremgår af dommen fra Højesteret torsdag.

At noget af straffen er blevet gjort betinget betyder, at hun skal ikke afsone den del. Det er på betingelse af, at hun ikke begår ny kriminalitet det næste år.

Det er en ændring af landsrettens afgørelse på to år og tre måneders ubetinget fængsel.

/ritzau/