Højesteret: Politi skal ikke betale for ødelagt dør

Politiet skal ikke betale for en udlejers ødelagte dør, da den blev sparket ind for at anholde flygtet fange.

Politiet skal ikke betale erstatning for en udlejers dør, som politiet ødelagde, da de for syv år siden ville anholde en flygtet fange i en udlejet bolig.

Det har den højeste instans, Højesteret, torsdag besluttet.

Landsretten var nået til samme resultat.

Sagen handler om en hændelse, der fandt sted 15. november 2012, hvor fire betjente fra Syd- og Sønderjyllands Politi brød ind i en udlejet bolig.

Manden var stukket af fra en institution, og efter politiets opfattelse befandt han sig i sin ekskærestes bolig i Sønderborg.

Da politiet ankom til bopælen, barrikaderede den eftersøgte person hoveddøren for at hindre politiet i at komme ind.

Det fik politiet til at tilkaldte en låsesmed, som fik låst døren op.

Men da politiet stadig ikke kunne komme ind, valgte betjentene derfor at sparke døren op for at anholde den flygtede fange. Det medførte en del skader på døren.

Som følge af skaderne mente den erstatningssøgende - udlejeren - derfor, at politiet skulle betale 5500 kroner i erstatning for den ødelagte dør.

Anklagemyndigheden mente, at det var lejerens pligt at erstatte omkostningerne for den ødelagte dør og ikke politiets.

Politiet havde derfor ifølge anklagemyndigheden al sin ret til at skaffe sig adgang til lejemålet med den valgte fremgangsmåde.

Men udlejeren var af en anden opfattelse. Ifølge den var det ikke nødvendigt for politiet at sparke døren ind.

Udlejeren mente, at betjentene i stedet kunne have taget et vindue af, som var placeret ved siden af hoveddøren.

Ifølge udlejerens advokat gik betjentene derfor udover, hvad situationen krævede, da fangen blot vejede 70 kilo og var oppe imod fire betjente.

Fangen var dermed ikke i stand til at modstå fire betjenes kræfter, da han forsøgte at forhindre politiet i at komme ind.

Skadelidte har ikke krævet erstatningskravet fra den daværende lejer, da man ikke mener, at lejer er skyld i skaden.

Sagen var for første gang for Retten i Sønderborg, hvor dommeren i december 2017 mente, at politiet skulle betale erstatningskravet på 5500 kroner.

Anklagemyndigheden ankede dommen til landsretten.

Vestre Landsret valgte ikke at stadfæste byrettens dom, da dommeren mente, at politiet havde handlet forsvarligt.

/ritzau/