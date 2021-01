Højesteret skal bestemme om asylspray var racistisk

Tiltalte fik bøder for "asylspray" i byretten, og landsretten var enig. Nu går sagen til Højesteret.

Danskernes Parti - og i særdeleshed stifter Daniel Stokholm, tidligere Carlsen - fik sig en ordentlig tur i medierne, da flere i 2016 delte "asylspray" ud i Haderslev.

Retten i Sønderborg dømte Daniel Stokholm og tre andre for racisme. Alle på nær Daniel Stokholm ankede, og landsretten dømte ligeledes de tre for racisme.

Onsdag klokken 9 bliver det Højesterets tur til at granske sagen.

Sprayen var en hårspray påklistret med ordet "asylspray". Bagpå sprayen var instruktioner om at bruge sprayen mod ikke-vestlige indvandrere.

Og det er ikke omfattet af straffelovens paragraf om racisme, mener forsvarer Michael Juul Eriksen.

- Kernen i racismeparagraffen er, at man taler nedsættende om en gruppe af mennesker på baggrund af deres etnicitet eller tro. Den måde, som det her er adresseret, er til efterkommere i Danmark fra ikke-vestlige lande.

- Der mener jeg, at det er rimelig bredt. Det er fire femtedele af Jordens befolkning, de mennesker kan stamme fra. Det er fra mange forskellige etniciteter, sagde Michael Juul Eriksen, efter at landsretten dømte for racisme.

Det var som del af det indvandrerkritiske Danskernes Parti, at mændene i 2016 delte spray ud på gaden i Haderslev til tilfældige forbipasserende.

De tre delte sprayen ud sammen med Daniel Stokholm.

Han blev ligesom de andre idømt 15 dagbøder a 500 kroner i byretten. Daniel Stokholm blev desuden idømt 30 dages betinget fængsel, som altså i udgangspunktet ikke skal afsones, og han ankede ikke dommen.

I en time delte Stokholm og de andre hårlak ud med politiske budskaber og fortalte, at partiet mente, at migranter skabte sikkerhedsproblemer i Danmark, og at de burde udvises. Desuden ville de have lovliggjort peberspray.

- Vil du være tryg uden spray? Migranterne, der er kommet til Danmark under dække af at være "flygtninge", har forulempet danske piger og skabt utryghed, stod der på klistermærker sat på de mange sprayer.

Dommen i Højesteret ventes afsagt på et senere tidspunkt.

/ritzau/