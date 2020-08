Højesteret slår fast: Kvinde var skyld i hestehandlers død

En 53-årig mand fra Nordsjælland mistede livet, efter at hans kæreste havde stukket ham med en skruetrækker.

Det var helt på sin plads, da Østre Landsret tidligere på året kendte en 44-årig norsk kvinde skyldig i dødsvold og idømte hende tre et halvt års fængsel og udvisning af Danmark for bestandig.

Det har Højesteret slået fast i en dom afsagt onsdag middag.

Kvindens daværende kæreste - en 53-årig heste- og kreaturhandler - mistede livet i Skibby i Nordsjælland i december 2017.

Efter længere tids efterforskning blev kvinden tiltalt for at have forvoldt mandens død. Dels havde hun slået og sparket ham, dels blev hun tiltalt for at have stukket ham flere gange i hovedet med en skruetrækker.

Anklagemyndigheden mente, at den grove vold førte til hans død i kombination med blandt andet en svær hjertesygdom.

Oprindeligt blev kæresten frifundet af byretten i Hillerød, men den afgørelse valgte anklagemyndigheden at anke.

Da resultatet blev et væsentligt andet i Østre Landsret, søgte den dømte om tilladelse til at få sagen videre til Højesteret. Og det fik hun altså lov til.

Men landets øverste retsinstans er altså nået frem til samme konklusion som landsretten.

/ritzau/