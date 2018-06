Holbæk Sygehus er åbent for patienter efter storbrand

Ingen personer er kommet til skade i brand, der startede i vaskeriet på Holbæk Sygehus.

Hvis man som patient har en aftale på Holbæk Sygehus onsdag, skal man møde op, med mindre man hører andet.

Det siger sygehusdirektør Knut Borch-Johnsen til TV2.

Sent tirsdag aften opstod der en voldsom brand på sygehuset.

- Vi er i stand til at køre med normal drift. Lige nu kan vi ikke få nye dyner og nyt sengetøj, så det skal vi have andre steder fra. Det er man ved at se på hos regionen. Hvis den leverance opretholdes, kan vi køre normalt videre, siger han til tv-stationen.

80 brandfolk og 20 brandbiler blev sat ind for at slukke den omfattende brand, som omfatter 4000 kvadratmeter af hospitalet.

Røgen fra branden er ikke farlig, og det har derfor ikke været nødvendigt at evakuere personer i nærheden.

Onsdag morgen kan brandvæsnet ikke sige, hvordan branden opstod. Men man ved dog godt, hvor den opstod.

- Branden er startet i vaskeriet og har så bredt sig til lagerlokaler og en administrationsbygning. Der er ingen personskader, men omfattende bygningsskader, sagde beredskabschef Lasse E. Hansen tidligere til Ritzau.

Det er politiets teknikere, der skal forsøge at finde frem til, hvordan branden opstod.

Det personale, der var til stede i vaskeriet, da branden brød ud, kom selv ud i sikkerhed.

/ritzau/