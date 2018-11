Hovedmistænkt i svindelsag anholdt i Sydafrika

Den svindelsigtede Britta Nielsen er mandag morgen blevet anholdt i en lejlighed i Johannesburg i Sydafrika.

Den hovedmistænkte i svindelsagen i Socialstyrelsen, Britta Nielsen, om 111 millioner kroner er blevet anholdt i Sydafrika.

Det oplyser anklagemyndigheden på Twitter.

Hun blev anholdt i en lejlighed i Johannesburg i Sydafrika omkring klokken 05.30 mandag morgen.

Britta Nielsen er mistænkt for at have svindlet Socialstyrelsen for 111 millioner kroner.

Hun var i 40 år ansat i Socialstyrelsen, og her overførte hun penge til sin egen konto.

Hun har været internationalt efterlyst i sagen, der kom frem i offentligheden i begyndelsen af oktober.

I sagen er en mand i forvejen anholdt. Han mistænkes for hæleri af særlig grov beskaffenhed, da han menes at have haft en hovedrolle i forhold til at bruge pengene.

/ritzau/