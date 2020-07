Hund angreb pige på legeplads - politiet sigter ejeren

En syvårig pige blev bidt af en hund i Taastrup, hvorefter hundens ejer angiveligt overfaldt hendes familie.

Efter 11 dages søgen har politiet på Københavns Vestegn fundet frem til ejeren af en hund, der 13. juli angreb en pige på en legeplads i Taastrup.

Hundeejeren er en 25-årig mand. Han sigtes for at have været i besiddelse af hunden, som han ikke havde den fornødne kontrol over.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Desuden sigter politiet manden for vold mod pigens familie.

Pigen blev ifølge politiet udsat for et alvorligt hundebid.

Da hendes far og onkel påtalte angrebet over for hundeejeren og dennes venner, blev de begge slået og sparket.

På Twitter oplyser Københavns Vestegns Politi, at man har fundet en aflivet hund, som svarer til beskrivelsen af den hund, der bed barnet.

- Vi er nu i gang med at fastlægge, om det er den samme hund, lyder det i opslaget på det sociale medie.

Politiet ønsker ikke at oplyse yderligere sagen, da efterforskningen fortsætter.

/ritzau/