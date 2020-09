Hustru til hovedmistænkt i stor narkosag idømmes fængsel

En 28-årig kvinde er kendt skyldig i at bruge fem millioner kroner, der stammer fra kriminelle aktiviteter.

En 28-årig albansk kvinde, som er hustru til den hovedmistænkte i den såkaldte "Operation Goldfinger", er tirsdag blevet idømt to års fængsel og udvisning af Danmark for bestandig.

Københavns Byret har kendt hende skyldig i at have modtaget og brugt et beløb svarende til fem millioner kroner, som retten mener, stammer fra kriminelle aktiviteter.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

- Rettens dom i denne sag viser med al tydelighed, at man ikke kan leve et liv i luksus for penge, der stammer fra kriminelle handlinger, udtaler anklager i sagen Annika Jensen fra Særlig Efterforskning Øst.

Fredag faldt der dom i den første sag med relation til "Operation Goldfinger", hvor 15 personer er tiltalt for at smule ni ton kokain ind i Danmark og Sverige.

/ritzau/