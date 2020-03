Hustru til mistænkt bagmand i stor våbensag er fængslet

En specialgruppe i politiet forsøger at opklare sag om 51 våben, som blev fundet på Fyn i september.

Hustruen til en af hovedmistænkte i en sag om et stort antal skydevåben og flere kilo narko på Fyn er tirsdag blevet varetægtsfængslet. Det oplyser anklageren i sagen.

Kvinden skal være frihedsberøvet frem til 25. marts, har en dommer i Retten i Odense bestemt.

I forvejen er 14 andre fængslet i sagen, som efterforskes af en specialgruppe i politiet, Særlig Efterforskning Øst.

Anklager Tomas Hugger siger efter tirsdagens grundlovsforhør, at kvinden er blevet sigtet for medvirken, men at denne medvirken ikke er blevet beskrevet i detaljer i sigtelsen.

Fængslingen er en udløber af en aktion i september sidste år. Dengang beslaglagde betjente i alt 51 våben rundt om ved ransagninger forskellige steder på Fyn. 40 af dem lå et lager i Årslev syd for Odense. Samtidig blev en stribe mænd og kvinder anholdt.

Disse har ifølge politiets mistanke stået for leverance af våben til bander og rockere.

