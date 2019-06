Hver dag ny fængsling for hash i Christiania

Hidtil har dommere i år varetægtsfængslet 145 personer. Desuden sigtes mange for vold og trusler mod betjente.

Politiet har valgt at klø på med en krævende og offensiv indsats mod handlen med hash i Pusher Street i Christiania.

Siden årsskiftet har betjente anholdt 397 personer, og mange af dem får ikke umiddelbart lov at gå igen efter afhøringen.

Så godt som dagligt præsenteres dommere i Københavns Byret for en person, der af politiet mistænkes for at spille en rolle på det store illegale marked.

Frem til begyndelsen af juni er der sket 145 varetægtsfængslinger, oplyser Københavns Politi i en mail til Ritzau.

Disse og andre oplysninger viser, at politiet har fastholdt det opskruede pres mod hashhandlen, som blev indledt sidste år. Hele sidste år blev 708 personer anholdt.

Tidligere har politiet afdækket, at de involverede har bestemte opgaver i forbindelse med handlen. Nogle er hyret som vagter, andre kaldes løbere. Når vagterne i Pusher Street råber "ost", er det et advarselssignal om, at politifolk i uniform er på vej.

Betjentene har i år indtil nu beslaglagt 214 kilo hash, 102 kilo skunk og omkring 55.000 joints.

Også kontanter er blevet fundet under de talrige aktioner. 1,1 millioner kroner er det blevet til, fremgår det af opgørelsen.

De mange indgreb fra ordensmagtens side får jævnligt en fjendtlig modtagelse. 45 er blevet sigtet for grove ord, og flere end 100 er sigtet for vold eller trusler om vold mod politiet.

I en pressemeddelelse i januar i år udtalte politidirektør Anne Tønnes, at de organiserede hashhandlere er presset og har svært ved at etablere sig som tidligere med faste boder. Om den forstærkede indsats i 2018 hed det, at "resultaterne viser, at den virker".

"Målet med vores indsats er at komme den organiserede kriminalitet til livs", fortalte politidirektøren. Resultaterne blev også tillagt opbakning på Christiania fra folk, "som har fået nok af de organiserede hashhandleres tyranni".

De nye tal ønsker vicepolitiinspektør Lars-O. Karlsen i Københavns Politi ikke at knytte kommentarer til eller at forklare. I en mail til Ritzau begrunder han tavsheden med, at der endnu ikke er dannet en regering.

/ritzau/