Imam tiltalt efter prædiken: Det er taget ud af kontekst

Imamen Mundhir Abdallah har sendt en mail til flere medier, hvor han kommenterer, at han er blevet tiltalt.

Imamen Mundhir Abdallah, der er blevet tiltalt for at have bifaldet drab på jøder, mener, at hans ytringer er taget ud af kontekst.

Det skriver han i en mail til TV2 og andre medier.

I mailen skriver han, at hans fredagsprædiken i Masjid al-Faruq-moskéen på Nørrebro 31. marts 2017 handlede om Den Arabiske Ligas daværende topmøde, og at talen handlede "udelukkende om den zionistiske besættelse af Palæstina".

- På intet tidspunkt under prædikenen blev der talt om jøder i almindelighed, skriver han.

- Derimod handlede talen udelukkende om den zionistiske besættelse af Palæstina, hvilket også fremgår klart af det uddrag, anklagemyndigheden selv har citeret, lyder det.

Det var tirsdag, at anklagemyndigheden kunne oplyse, at manden var blevet tiltalt for sine ytringer. Det er første gang, at den bestemmelse i straffeloven tages i brug, efter at den blev indført 1. januar 2017.

Fra politisk side er målet, at bestemmelsen skal skærpe indsatsen mod radikalisering og religiøse forkyndere.

Under sin prædiken sagde imamen følgende:

- Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne, således at muslimerne slår dem ihjel, og jøden vil skjule sig bag sten og træer, og stenen og træerne vil sige: "O muslim, O Guds tilbeder, der er en jøde bag mig, så kom og dræb ham".

Moskéen på Heimdalsgade i København er omdiskuteret. Det har været fremme, at den har tætte relationer til den islamistiske forening Hizb ut-Tahrir.

Derudover har blandt andre Said Mansour, dømt for opfordring til hellig krig, besøgt moskéen, ligesom gerningsmanden bag angrebene i København i 2015, Omar el-Hussein, har haft sin gang i Masjid al-Faruq-moskéen.

El-Hussein besøgte blandt andet moskéen, inden han dræbte Finn Nørgaard og Dan Uzan.

/ritzau/