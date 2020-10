Indbrud stiger igen efter kraftigt corona-dyk

Bo Trygt opfordrer folk til at sikre deres hjem mod indbrud. Det nytter at gøre noget, lyder budskabet.

Indbrudstyvene er efter passivitet i forbindelse med coronakrisen i foråret atter kommet op i omdrejninger.

Antallet af anmeldelser er i tredje kvartal kommet op på 4864, hvilket er en stigning på 36 procent i forhold til andet kvartal, oplyser Danmarks Statistik mandag.

Men de nye tal kan også anskues på en anden måde.

Partnerskabet Bo Trygt, som er et samarbejde mellem TrygFonden, Foreningen Realdania, Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd, gør opmærksom på, at antallet af anmeldelser i tredje kvartal faktisk er lavere end i det tilsvarende kvartal i 2019.

Ser man på årets tre kvartaler i forhold til samme periode i 2019, er der sket en nedgang på 25 procent, hedder det i en pressemeddelelse fra Bo Trygt.

Selv om en del af udviklingen skyldes coronakrisen, hvor langt flere mennesker end ellers har været hjemme, taler Britt Wendelboe, der er programchef i Bo Trygt, om en glædelig udvikling.

I øvrigt kan Danmarks Statistik mandag fortælle, at også antallet af tyverier fra lommer og tasker er steget fra andet til tredje kvartal. Her er udviklingen ret drastisk - nemlig fra næsten 2000 til næsten 4000 anmeldelser fra det ene kvartal til det andet.

I en ny undersøgelse påviser Det Kriminalpræventive Råd, at mange mennesker ikke har den store tiltro til, at det kan betale sig at sikre sin bolig.

- Det er rigtigt, at når man først har hat ét indbrud, så stiger risikoen for at få indbrud igen, siger programchef Britt Wendelboe i pressemeddelelsen.

Men det nytter alligevel at gøre noget. Derfor opfordrer hun til, at folk op til mørke tid gør noget. Midlerne kan være sensorstyret lys eller at klippe hækken ned i lav højde.

/ritzau/