Indrejste med forfalskede coronaprøver - Europol advarer

Fire mænd er dømt for at rejse ind i Danmark med forfalskede coronaprøvesvar. Europol advarer mod tendensen.

Fire rumænske mænd er blevet dømt ved Retten i Sønderborg for at rejse ind i Danmark med falske covid-19-attester den 3. december sidste år.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Mændene har hver især fået 80 dages fængsel og er blevet udvist fra Danmark i seks år.

- Mændene nægtede sig alle skyldige, men modtog dommen, skriver politiet på Twitter.

De er rejst over grænsen ved Kruså.

Europol - det europæiske politisamarbejde - advarede mandag mod netop denne tendens. Det er nemlig ikke den eneste gang, at forfalskede coronaprøvesvar har været i omløb.

I en pressemeddelelse oplyste Europol, at politiet i lufthavnen i Paris havde fanget en gruppe kriminelle i at sælge de falske prøvesvar.

I Storbritannien havde en svindler solgt de falske prøvesvar for cirka 840 kroner (100 britiske pund) stykket.

- Så længe der er rejserestriktioner, er det meget sandsynligt, at kriminelle vil gribe chancen for at producere og sælge falske coronaprøvesvar, skriver Europol.

/ritzau/