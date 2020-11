Ingeniørregiment hjalp politiet i aktion om hash og våben

Tre mænd og en kvinde er blevet anholdt i Nordvestsjælland. De sigtes i stor sag om hash og våben.

I en større sag om hash og våben har specialister fra Ingeniørregimentet hjulpet politiet under ransagninger i Kalundborg-området.

Det oplyser politiafdelingen Særlig Efterforskning Vest søndag i en pressemeddelelse.

Tre personer fra Nordvestsjælland samt en udenlandsk statsborger blev anholdt under aktionen, der fandt sted lørdag. Her blev der ud over hash og hård narko fundet pistoler, en revolver samt rifler.

Det er Forsvarets Advanced Search Team, der har bistået politiet, oplyser chefen for Særlig Efterforskning Vest, politiinspektør Carit Andersen.

- Jeg er meget tilfreds med lørdagens aktion, som er et resultat af længere tids målrettet efterforskning, siger han i pressemeddelelsen.

Politiet mener, at indsmugling af stoffer er sket over en længere periode. Salget skal være sket til personer flere steder i landet, hedder det.

Retten i Aarhus skal søndag i et retsmøde afgøre, om der er grundlag for at fængsle de fire anholdte, tre mænd og en kvinde.

/ritzau/