Syv års fængsel i sag om attentatplan

Norsk-iraner er dømt for at bistå efterretningstjeneste i attentatplanlægning. Han anker dommen.

Retten i Roskilde har fredag idømt den 40-årige norsk-iraner Mohammed Davoudzadeh Lolei syv års fængsel for at medvirke til iransk efterretningstjenestes attentatplan mod iransk flygtning i Danmark.

Flygtningens tilknytning til separatistbevægelsen ASMLA skulle være baggrunden for efterretningstjenestens ønske om at likvidere ham.

Retsformand John Larsen fortæller, at alle rettens medlemmer - tre dommere og seks nævninger - er enige om straffens længde.

- Vi har lagt vægt på forholdets karakter og grovhed, og at sagen drejer sig om bistand til en fremmed efterretningstjeneste, lyder det fra retsformanden.

Loloeis forbrydelse bestod i, at han tilbage i efteråret 2018 foretog observationer mod flygtningens bopæl på Sct. Bendtsgade i Ringsted. Blandt andet tog han billeder, som illustrerede adgangsforholdene på stedet. Han optog også video af den 50-åriges kone.

De oplysninger blev videregivet til en person - via internettet - som efter alt at dømme var officer i en iransk efterretningstjeneste. Det har retten i hvert fald vurderet.

Anklagemyndigheden mener at kende identiteten på officeren, men retten har ikke fundet det bevist, hvem personen, som Loloei havde kontakt med, var. Men det er også underordnet for skyldsspørgsmålet.

Bopælen i Sct. Bendtsgade ligger tæt på det sted, hvor den 50-årige sammen med andre medlemmer af foreningen Ahwazna Fonden drev en tv-station. Den blev tidligere i år lukket af Radio- tv-nævnet, fordi den propaganderede for terror.

Ahwazna Fonden knytter sig til separatistbevægelsen ASMLA, som kæmper for løsrivelse af et område omkring byen Ahvaz i Iran. Et område med mange sunnimuslimske arabere, som både kulturelt og religiøst er i modsætningsforhold til det shiamuslimske Iran.

Og den 50-årige er selv varetægtsfængslet i øjeblikket. Det samme er to andre fra tv-stationen. Det blev de tidligere i år, da de blev sigtet for at spionere på vegne af Saudi-Arabien. Siden er de blevet sigtet for at formidle økonomisk støtte til terror - altså angreb på den iranske stats institutioner.

Ud over fængselsstraffen er Loloei dømt til udvisning af Danmark. Han ankede på stedet til landsretten.

Den 40-årige har under sagen nægtet sig skyldig. Han har forklaret, at han udspionerede den 50-årig eksiliraner i Ringsted, fordi manden for år tilbage havde haft et forhold til Loloeis kone.

Men den forklaring har retten fejet af bordet som utroværdig.

Af den grund er det sidste ord heller ikke sagt i sagen.

- Vi vil gerne anke til landsretten med påstand om frifindelse, lyder reaktionen fra forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen efter dommen.

Loloei har siddet varetægtsfængslet i sagen siden september 2018. Retten i Roskilde har bestemt, at han fortsat skal sidde fængslet. Det skal han, indtil ankesagen er afgjort i landsretten.

/ritzau/