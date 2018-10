Iransk efterretningstjeneste planlægger attentat på dansk grund

PET-chef oplyser, at truslen for et angreb fra iranske spioner i Danmark ikke er "elimineret".

En meget alvorlig og usædvanlig sag.

Sådan beskriver chefen for politiets efterretningstjeneste (PET) den gigantiske politiaktion, der 28. september lukkede store dele af Danmark ned.

På et pressemøde fortæller han, at aktionen skyldtes, at en iransk efterretningstjeneste havde planer om et attentat i Danmark.

I den forbindelse er en norsk statsborger med iranske rødder 21. oktober blevet anholdt. Han er sigtet for at have sat "iransk efterretningstjeneste i stand til at virke i Danmark".

- Der er kort sagt tale om en sag, der handler om en iransk efterretningsvirksomhed, som efter vores opfattelse planlagde et attentat i Danmark, siger PET-chef Finn Borch Andersen.

Den anholdte er også sigtet for have taget del i forberedelserne til attentatet.

Manden nægter sig skyldig og er foreløbigt varetægtsfængslet til 8. november.

Finn Borch Andersen understreger dog, at risikoen for iransk planlagte angreb stadig eksisterer, selv om en mand er fængslet.

- Det gør naturligvis ikke, at truslen er elimineret, siger han.

Ifølge PET er målet for attentatet en gruppe på tre herboende iranere, som bor i Ringsted. Iranerne menes at være en del af gruppen ASMLA.

ASMLA står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz. Gruppen kæmper for, at et område i Iran bliver selvstændigt.

Og sikkerheden for dem bliver der ikke skruet ned for.

- Der vil fortsat være behov for omfattende sikkerhedsforanstaltninger omkring de pågældende personer, siger han om gruppen.

Det var i forvejen kendt af politiet, at der var en trussel mod den iranske gruppe i Danmark - ligesom politiet i Belgien og Holland også har efterforsket trusler mod regeringskritiske, iranske grupper tidligere i år.

Af samme grund fik de truede iranere i Danmark politibeskyttelse.

I september blev der begået et terrorangreb i Iran, som ASMLA tog skylden for. I den forbindelse vurderede PET, at truslen mod de herboende medlemmer af gruppen blev intensiveret.

- Umiddelbart før den 28. september konstaterede vores livvagter, at den nu varetægtsfængslede mand fotograferede den danske ASMLA-leders bopæl.

- På baggrund af vores efterforskning stod det hurtigt klart, at pågældende havde til hensigt at overdrage informationerne til en iransk efterretningstjeneste, fortæller Finn Borch Andersen.

I arbejdet har PET fået hjælp fra sine norske og svenske pendanter, PST og Säpo, samt Forsvarets Efterretningstjeneste i Danmark.

- Vi står med en usædvanlig og efter vores opfattelse meget alvorlig sag. Vi har med en iransk efterretningstjeneste at gøre, der planlægger et angreb på dansk grund.

- Det siger sig selv, at det under ingen omstændigheder er noget, vi kan eller vil acceptere, lyder det fra Finn Borch Andersen.

/ritzau/