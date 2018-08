Italiensk politi: Flugtfange var central i terrornetværk

Det lykkedes 1. august en fange fra Vestre Fængsel at slippe ud. Han var angivelig central i terrornetværk.

Den 46-årige syriske flugtfange, der 1. august fik politiet til at lukke Hovedbanegården i København, har været i søgelyset hos italiensk politi siden 2011.

Og de første aflytninger i et omfattende terrorkompleks blev foretaget i 2014. Der er således investeret omfattende politiressourcer i at standse og retsforfølge manden, som skulle være udleveret til Italien.

Det skriver Jyllands-Posten, der er kommet i besiddelse af italienske retsdokumenter.

- Det har været en krævende og kompliceret operation. Det er ikke let at optrevle kriminelle netværk og terrorfinansiering. Men vi fik betydningsfulde resultater, og AD var en af de mest centrale personer i netværket, siger Maurizio Romanelli, souschef i Italiens nationale antiterrorenhed, til Jyllands-Posten.

Den syriske mistænkte slap ud fra Vestre Fængsel ved at bytte identitet med en besøgende.

I en kendelse fra retten i Cagliari, som siden er blevet fulgt op af en europæisk arrestordre, beskrives den 46-årige som en af Europas "vigtigste økonomiske støtter til finansiering af al-Nusra", en markant syrisk terrorgruppe, der tidligere havde forbindelser til al-Qaeda.

Henning Bang Fuglsang, der forsker i EU-strafferet og udleveringer ved Syddansk Universitet, kalder AD's flugt "pinlig" for de danske myndigheder.

Selv om det kan være "en smutter", er det "til grin, at Danmark ikke passer ordentligt på mistænkte, som andre lande vil køre en alvorlig sag imod", siger han til Jyllands-Posten.

På Christiansborg frygter retsordfører Morten Bødskov (S), at sagen kan skade Danmarks omdømme i det europæiske politisamarbejde.

- De italienske myndigheder må være rystede over, med hvilken manglende alvor han øjensynligt er blevet betragtet.

- Derfor har vi bedt justitsministeren om en redegørelse for, hvordan han vil sikre, at sagen ikke forplanter sig i andre landes tro på, at vi i Danmark er i stand til at håndtere personer, de ønsker udleveret, siger S-politikeren til avisen.

Justitsminister Søren Pape (K) kalder det "helt uacceptabelt og en alvorlig sikkerhedsbrist", at syreren kunne flygte. Han varsler tiltag, der skal styrke sikkerheden i danske fængsler.

/ritzau/