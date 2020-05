Jæger dømt for at skyde politimand på Tåsinge

Under et fire timer langt drama skød en 54-årig mand en betjent. Nu er han idømt fem års fængsel.

En 54-årig mand er fredag ved Retten i Svendborg idømt fem års fængsel, efter at han under en dramatisk politiaktion på Tåsinge sidste sommer skød en betjent.

Det bekræfter senioranklager Brian Dybdahl over for Ekstra Bladet.

Dramaet tog sin begyndelse, da John Hybels kone 30. juli kom til adressen i Bjerreby på Tåsinge for at ordne nogle papirer i forbindelse med parrets forestående skilsmisse.

Med sig havde hun sin søn og hans kammerat.

John Hybel er jæger og havde flere jagtgeværer i huset. Da hustruen på et tidspunkt hørte våbenskabet blive åbnet, flygtede hun fra stedet. Den 54-årig sigtede derefter på sønnen og kammeraten, inden de også flygtede.

Da konen og de andre var flygtet forskansede John Hybel sig på ejendommen, og politiet rykkede talstærkt ud.

Han affyrede flere skud mod politifolkene, og et af dem ramte en betjent i armen. Politiet skød tilbage, og John Hybel fik skudt det meste af underkæben af, har TV 2 Fyn tidligere oplyst.

I retten kunne han ifølge Ekstra Bladet ikke huske noget, og han nægtede sig derfor skyldig.

Nævningetinget fandt ham skyldig i at volde nærliggende fare for den ramte betjents liv eller førlighed.

- Retsformanden lagde vægt på, at manden havde set betjenten, og at han skød, men retten fandt, at det er usikkert, om han også skød for at ramme, og derfor kunne man ikke ikke dømme for legemsangreb af særligt farlig karakter eller drabsforsøg, forklarer anklageren til eb.dk.

Desuden blev han dømt for vold og trusler mod sin kone og hendes søn, for vold og trusler mod tjenestemænd ved at have affyret skud mod en gruppe på syv betjente og for overtrædelse af den skærpede våbenparagraf i straffeloven.

Til gengæld blev han frifundet for at have skudt mod yderligere fire betjente, skriver Ekstra Bladet.

John Hybel valgte at modtage dommen.

/ritzau/