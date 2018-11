Jakob Scharf afhøres om PET-betjentes gemmested

Bogen "Syv år for PET" bringer nye detaljer om flere sager, men den tiltalte nægter at have overtrådt loven.

Betjente fra PET's Aktionsstyrke gemte sig i en nabolejlighed i Herlev, før de slog til og anholdte flere mænd, som ville begå en terrorhandling mod Jyllands-Posten i København.

Det kan man læse i bogen "Syv år for PET". Men bogens hovedperson nægter i et retsmøde mandag i Københavns Byret, at det er ham, der har røbet, at betjentene opholdte sig i nabolejligheden den dag i december 2010.

Jakob Scharf, den tidligere var chef for PET, har til bogens forfatter kun talt om en lejlighed, forklarer han.

- Jeg har ikke udtalt mig om, hvilken lejlighed der var tale om, siger Jakob Scharf.

Passagen er et af de 28 steder, hvor han ifølge anklagemyndigheden skal være gået for langt, da han fortalte journalist Morten Skjoldager om en stribe operationer. De mange påståede brud på tavshedspligten bør sende den tidligere PET-chef i fængsel, lyder kravet.

Og detaljerne har stor betydning, fremgår det af den afhøring, som senioranklager Sonja Hedegaard og vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen gennemfører.

Overvejede du risikoen for, at det kunne blive sværere for PET fremover, spørger Hedegaard.

- Der er intet her, der vil gøre det sværere fremover. Jeg fortæller blot, at man ønsker at komme så tæt på målet som muligt. Og så kan man opholde sig i kælderen, i et loftsrum eller i en lejlighed.

Vil fremtidige terrorister ikke blive mere opmærksomme på nabolejligheder?

- Der er ingen fast fremgangsmåde i disse sager, siger Jakob Scharf.

Anklagerne mener også, at oplysningen indebærer en "væsentlig risiko" for naboens sikkerhed. Var det noget, han tænkte på?

- Jeg har i forbindelse med alle mine udtalelser i bogen overvejet, om der var risiko i forhold til privatpersoner eller i forhold til PET's arbejde, svarer Jakob Scharf.

En af de øvrige anklager handler om, at han i bogen røber, at en gruppe højreekstremister i Østjylland under våbentræning skød til måls efter billeder af politikere. Hvorfor nævner du det?

- Det er en oplysning, jeg kunne have nævnt på hvilket som helst andet tidspunkt, efter at vi havde grebet præventivt ind mod gruppen, siger Scharf.

Et andet forhold drejer sig om oplysningen om, at nogle bekendte til de tiltalte i en terrorsag fra Vollsmose i Odense skulle have haft planer om et angreb, mens sagen blev behandlet i Østre Landsret.

Under et tidligere retsmøde i byretten har den forhenværende juridiske chef i PET, Lykke Sørensen, sagt, at hun på grund af sin tavshedspligt ikke må sige noget om den sag. Gælder der ikke noget tilsvarende for Scharf, vil anklagerne vide.

- Jeg kan ikke sige, hvad Lykke Sørensen baserer det på. Jeg kan kun sige, at det aldrig har været opfattelsen i PET, at der gjaldt en fortrolighed, blot fordi en operation var afsluttet. Men der kan være fortrolighed af andre grunde, siger han.

Foreløbig har der været gennemført syv retsmøder i sagen.

/ritzau/