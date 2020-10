Jøder har mødt stor opbakning efter nazi-aktioner

Propaganda fra den højreekstreme gruppe Nordfront risikerer at inspirere til vold, siger Det Jødiske Samfund.

Alle i samfundet har en opgave med at sikre, at antisemitisk ideologi og giftige teorier ikke spreder sig.

Det er budskabet fra Det Jødiske Samfund efter fredagens dom i Randers over to mænd, der blandt andet er dømt for omfattende hærværk mod jødiske grave i Randers.

De dømte har forbindelse til gruppen Nordfront, og Henri Goldstein, der er formand for Det Jødiske Samfund, erklærer sig tilfreds med rettens afgørelse.

- Vi betragter Nordfront med alvor. Deres antisemitiske propaganda og vrangforestillinger kan inspirere voldsparate personer, hvilket vi så sidste år i den tyske by Halle på jom kippur, den vigtigste jødiske helligdag, siger han i en pressemeddelelse.

Dermed hentyder Henri Goldstein til en 27-årig højreekstremistisk mands forsøg på at storme synagogen i den østtyske by i oktober sidste år. Det lykkedes ikke, men uden for dræbte han to og sårede to andre.

Nordfront er fortsat aktiv. For blot tre uger siden spredte gruppen løbesedler og stærkt antisemitiske plakater.

Denne aktion "lagde sig op af den ophidsede debat, der har været om omskæring", siger Henri Goldstein i udtalelsen.

Men jøder blev mødt med stor sympati efter sidste års grove hærværk i Randers.

- Vi oplevede en fantastisk opbakning fra alle hjørner af det danske samfund efter Krystalnatten sidste år. Vi er sikre på, at den slags holdninger kun findes i meget små afkroge af samfundet. Men vi har alle en opgave med at sikre os, at giftige konspirationsteorier og antisemitisk ideologi ikke spreder sig ud fra krogene, siger Goldstein.

Ved Krystalnatten i 1938 blev et stort antal jødiske forretninger, boliger og synagoger hærget af nazistiske bander i Tyskland. Der lå glasskår over alt, deraf navnet. Et stort antal jøder blev banket ihjel, og forfølgelsen tog derefter for alvor fart.

