Den dømte advokat Johan Schlüter anker ikke fængselsdom

Advokaten, der blev dømt for mandatsvig af særlig grov karakter, anker ikke sin dom på flere års fængsel.

Advokaten Johan Schlüter, der blev idømt fire års betinget fængsel for at bedrage sine kunder, anker ikke sin dom. Det skriver hans advokat i en meddelelse.

Johan Schlüter blev i starten af juni idømt fire års fængsel for mandatsvig af særlig grov karakter samt forsøg på skyldnersvig.

Det blev han i en sag, hvor han og hans tidligere advokatpartner Susanne Fryland var anklaget for uretmæssigt at have hævet og brugt "ikke under" 100 millioner kroner af sine klienter i Producentforeningens penge.

Johan Schlüters dom på fire års fængsel blev dog gjort betinget grundet hans alder og helbred.

- Jeg ved, at jeg aldrig bevidst har handlet til skade for de rettighedshavere, som jeg i mange år skabte store resultater for. Det, i sammenhæng med retsformandens frifindende dissens, kunne føre til en anke.

- Af hensyn til min familie og af hensyn til mit helbred besluttede jeg at undlade at anke dommen. Jeg har ikke kræfterne til det. Jeg kan ikke indgå i en ny opslidende retssag. Livet er for kort, skriver Johan Schlüter i meddelelsen.

Ud over fængselsdommen blev Johan Schlüter frakendt retten til at lede virksomheder og retten til at drive advokatvirksomhed. Han fik også konfiskeret 550.000 kroner.

- Ved straffens udmåling har retten i skærpende retning lagt vægt på, at tiltalte var advokat og handlede i en betroet rolle, skrev retten i sin dom, der samtidig understregede, at forbrydelserne var sket over en lang årrække.

Anklagemyndigheden oplyser til Ritzau, at man heller ikke ønsker at anke.

Ved domsafsigelsen i sagen blev Susanne Fryland idømt fængsel i fem år og seks måneder. Den dom blev anket på stedet, og det samme har anklagemyndigheden nu gjort.

Partneren Lars Halgren, der ikke var anklaget for mandatsvig, men for - sammen med de to andre - at have forsøgt at skjule værdier for advokaternes kreditorer, ankede også sin dom på ni måneders betinget fængsel. Det samme har anklagemyndigheden gjort.

